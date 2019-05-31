Осужденный в США Ярошенко жалуется на плохое лечение

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Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что операция на кишечнике ему не помогла. Слова Ярошенко передает Генеральное консульство России в Нью-Йорке.

Ярошенко отметил, что его состояние является «стабильным», однако, рассказал летчик, «легкая» операция на кишечнике не повлияла на его состояние.

«В связи с чем ему было назначено дополнительное обследование», — добавили в Генконсульстве.

Ранее сообщалось, что минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину.