Осужденный в США Ярошенко жалуется на плохое лечение
Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что операция на кишечнике ему не помогла. Слова Ярошенко передает Генеральное консульство России в Нью-Йорке.
Ярошенко отметил, что его состояние является «стабильным», однако, рассказал летчик, «легкая» операция на кишечнике не повлияла на его состояние.
«В связи с чем ему было назначено дополнительное обследование», — добавили в Генконсульстве.
Ранее сообщалось, что минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину.