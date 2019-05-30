У журналиста обнаружили страшную болезнь в прямом эфире

Зрители заметили у ведущего телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс неизлечимую болезнь в прямом эфире.

Заболевание признал сам мужчина в твиттере.

Джоунс вышел в прямой эфир с сюжетом про ввод технологии 5G в Великобритании. Во время репортажа было заметно, что правая рука журналиста сильно трясется.

«Самое время рассказать, что у меня недавно диагностировали болезнь Паркинсона. Я получаю хорошее лечение, и симптомы пока незначительные», — признался он.

Телеведущий получил от подписчиков пожелания успешного лечения.