Пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград

Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков доставлен в Белград, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

Известно, что россиянин доставлен на лечение.

Ранее сообщалось, что Краснощекова задержали в Косово. Он был ранен и находился в больнице. Позже сообщалось, что его отпустили.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что российский гражданин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью.