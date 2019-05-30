Россиянам придется платить вдвое больше за костры в лесу

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Закон устанавливает административную ответственность в виде штрафа: для граждан - в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в период функционирования режима ЧС, несмотря на вводимые ограничения посещения лесов, количество людей, находящихся в лесах, не снижается, а максимальная мера воздействия, предусмотренная федеральным законодательством ограничена профилактической беседой.

Ранее сообщалось, что пожары в Забайкальском крае нанесли региону общий ущерб в 1 млрд руб.