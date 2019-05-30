В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА «Новости».

Здание библиотеки находится на Ломоносовском проспекте.

Отмечается, что в момент инцидента там проходило заседание Российского союза ректоров.

Очевидцы увидели яркую вспышку, затем последовал сильный грохот. Гости мероприятия не пострадали и продолжили заседание.

В Москве начался сильный ливень с градом. Дождь и гроза наблюдаются в центральном районе, а также на юге столицы.