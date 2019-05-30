Напавший на школьницу с топором просил оружие у матери

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе Вольска, просил мать приобрести ему оружие. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Саратове».

По словам омбудсмена, мальчик проявлял интерес к оружию.

«Опять же со слов, маму просил купить какое-то оружие», — сказала Загородняя.

Она добавила, что мать ему его не купила.

Ранее ударивший топором школьницу в Вольске подросток не признал вину в покушении на убийство. Молодой человек заявил, что не хотел никого убивать, а только хотел «попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни».