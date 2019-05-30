Главу отдела СК задержали за взятку в 1 млн рублей

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Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Следственного комитета России задержан, передает ТАСС.

Об этом заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, глава отдела был задержан по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей.

Она также добавила, что вмести с ним был задержан его помощник.

Иванова подчеркнула, что следователи задержали третьего подозреваемого, который является адвокатом.

Ранее сообщалось, что полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей.