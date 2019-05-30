В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
В Киеве могут дать новое название улице Российской, сообщает РИА «Новости».
Улицу российскую в Дарницком районе могут переименовать в улицу Юрия Литвинского.
По данным Киевского городского совета, всего переименовать могут шесть улиц.
Так, улицу Димитрова могут переименовать в улицу Никифора Дровняка; улицу Выборгской — в улицу Олексы Тихого; улицу Панельную — в улицу Андрея Аболмасова; улицу Подвойского в улицу Юрия Глушко; улицу Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха.