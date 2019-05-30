В Киеве хотят переименовать Российскую улицу

В Киеве могут дать новое название улице Российской, сообщает РИА «Новости».

Улицу российскую в Дарницком районе могут переименовать в улицу Юрия Литвинского.

По данным Киевского городского совета, всего переименовать могут шесть улиц.

Так, улицу Димитрова могут переименовать в улицу Никифора Дровняка; улицу Выборгской — в улицу Олексы Тихого; улицу Панельную — в улицу Андрея Аболмасова; улицу Подвойского в улицу Юрия Глушко; улицу Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха.