В посольстве РФ прояснили вопрос о россиянах на борту затонувшего в Будапеште катера

Пресс-атташе посольства России в Будапеште Тигран Гарибян заявил, что при столкновении катеров в Будапеште россияне не пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такую информацию предоставила Гендерекция по защите от катастроф МВД Венгрии.

Вечером 29 мая в венгерском Будапеште затонул прогулочный картин с 34 людьми на борту. Это произошло после его столкновения с другим прогулочным катером. По последним данным, семь человек погибли в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Будапеште затонул прогулочный катер.