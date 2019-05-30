Военную академию в Петербурге взорвал преподаватель, считает обвинение

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Следователи считают, что преподаватель петербургской Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Рифат Закиров в апреле нынешнего года пронес взрывное устройство в учебное заведение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника, близкого к расследованию.

Источник рассказал изданию, что Закирова заподозрили в причастности ко взрыву в «первые часы» после инцидента. Обвинение считает, что он хотел «героически» обезвредить взрывное устройство и таким образом решить «давно наболевший жилищный вопрос», однако подорвался на своей бомбе.

По данным «Ъ», Закирова долго не удавалось допросить, однако после беседы военные следователи переквалифицировали преступление с попытки массового убийства на незаконный оборот взрывчатки.

«Выздоровевшему полковнику, видимо, удалось убедить следователей в том, что он вообще не собирался взрывать академию», — объяснили в газете.

Ранее была названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга.