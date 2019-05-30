Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на единый портал правовой информации.

Из закона следует, что судьи смогут отступать от статьи 127 Семейного кодекса, если больные данными вирусами люди некоторое время проживают с ребенком и у них сложились «семейные отношения». Отмечается, что судебные органы обязаны учитывать «интересы ребенка» при рассмотрении возможности их усыновления инфицированными россиянами.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, который разрешает больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.