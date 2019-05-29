Женщина лишилась головы в лифте из-за наушников

Индианка была обезглавлена лифтом после того, как ее наушники защемило дверьми. Об этом сообщает The Indian Express.

Трагедия произошла на заводе по производству и переработке пластмассы, где работала женщина. 48-летняя Сушила Вашвакарма поднималась на третий этаж. По предварительным данным, наушники могли застрять в раздвижной решетке расположенной перед дверьми лифта, это и стало причиной трагических последствий..

Голова Сушилы была найдена сотрудниками фабрики на первом этаже. А на третьем находилось тело погибшей женщины.