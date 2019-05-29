Стало известно новое место заключения Бутиной

Гражданку России Марию Бутину, отбывающую срок в США, перевели в тюрьму Таллахасси во Флориде, сообщает ТАСС.

Также сообщается, что отец девушки крайне обеспокоен местом ее содержания, так как уверен, что это «этапное учреждение, где подолгу не задерживаются».

По его словам, вся семья обеспокоена местом, куда девушку могут перевести.

Ранее Мария Бутина записала видеообращение, в котором попросила всех неравнодушных оказать ей финансовую помощь. Она объяснила нужду в деньгах тем, что ей необходимо оплатить работу защищающих ее адвокатов.