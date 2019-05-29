«Банда Циркача» трижды похищала россиянина

Начальник пресс-службы региональной полиции Татьяна Петрова заявила, что в Подмосковье была задержана банда по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, члены преступной группировки действовали под влиянием «криминального авторитета» Циркача.

Она добавила, что преступники в 2018 году угрожали бизнесмену Ногинска, требуя у него переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей. Преступники трижды похищали и избивали сына бизнесмена, требуя документы на собственность, а также 1,7 миллиона рублей.

Она также уточнила, что сотрудники МВД и СК задержали пять человек в возрасте от 24 до 38 лет. В ходе обысков у них изъяли травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство», подчеркнула Петрова.

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