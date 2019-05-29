На Москву надвигаются грозы и ливни

black_panamera/instagram.com

После аномальной жары Москву накроют дожди с грозами, свидетельствуют данные Гисметео.

В четверг, 30 мая максимальная температура днем в Москве поднимется до 28°С, ожидаются дожди.

К вечеру в столице прогнозируется гроза.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в Москве.

Температура в Москве 29 мая составит 31°С.