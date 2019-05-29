Заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» кабана

В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за появившегося в Сети видео, на котором аниматор исполняет стриптиз в костюме кабана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу города Александра Оверчука.

По его словам, видео было снято еще три года назад.

«Да, руководитель уволилась», — подтвердил Оверчук.

На видео видно, как аниматор в костюме кабана танцует и постепенно снимает с себя элементы одежды ростовой куклы. Причем на всем протяжении танца аниматор находится в костюме парнокопытного. Детей в это время в зале нет.

Пользователи Сети предположили, что костюм надел кто-то из сотрудников сада, чтобы таким способом поздравить коллегу.

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