Гаражи обрушились после взрыва газа

В Воронеже семь гаражей были разрушены из-за хлопка газа в гаражном кооперативе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

По предварительной информации, произошел хлопок газового баллона. Это, в свою очередь, привело к обрушению конструкции семи гаражей.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку на тот момент машин в гаражах не было.

На настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошел взрыв газа.