Стало известно, чем закончился скандал с выпускниками в БДСМ-костюмах

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Представитель мэрии Владивостока рассказал, что по итогам проверки видео с выпускниками в БДСМ-костюмах в одной из школ города со школьниками провели профилактическую беседу, передает РИА «Новости».

Кроме того, родителей учеников попросили купить новый огнетушитель, они согласились, добавил представитель администрации Владивостока.

«Завершилась проверка. Просто прошли профилактические беседы, попросили родителей закупить огнетушитель, они согласились», — сказал представитель мэрии.

По словам директора школы Галины Пугиной, ребята поняли, что «перешли школьные рамки», и инцидент «полностью исчерпан».

Ранее сообщалось, что участники БДСМ-вечеринки извинились перед уволенным директором.