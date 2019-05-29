Более 100 человек пострадали в результате торнадо в США

По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Индиана и Огайо, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, 81-летний мужчина скончался после того, как из-за порывов ветра в его дом влетел припаркованный рядом автомобиль. Госпитализация потребовалась более чем 20 пострадавшим.

Отмечается, что 14 торнадо обрушились на Индиану, 12 на Колорадо и девять на Огайо. Кроме того, семь торнадо было замечено в Айове, пять в Небраске, четыре в Иллинойсе, три в Миннесоте и один в Айдахо.

Ранее москвичей предупредили о торнадо после жары.