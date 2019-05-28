Омбудсмен рассказала о проблемах напавшего на школьницу с топором подростка

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что ударивший ученицу топором в школе Вольска находился на внутришкольном учете. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, семья школьника стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

«Мать работает, подросток ходил всегда аккуратным, но был достаточно агрессивным», — рассказала Загородняя.

Она добавила, что мальчик увлекался компьютерными играми и у него была определенная компьютерная зависимость.

Ранее сообщалось, что в городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.