Омбудсмен рассказала о проблемах напавшего на школьницу с топором подростка
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что ударивший ученицу топором в школе Вольска находился на внутришкольном учете. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам омбудсмена, семья школьника стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.
«Мать работает, подросток ходил всегда аккуратным, но был достаточно агрессивным», — рассказала Загородняя.
Она добавила, что мальчик увлекался компьютерными играми и у него была определенная компьютерная зависимость.
Ранее сообщалось, что в городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.