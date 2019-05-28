В РПЦ назвали спонсоров строительства храмов в России

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков рассказал о спонсорах строительства храмов, сообщает РИА «Новости».

По словам Волкова, в России и зарубежных епархиях строят храмы на средства частных пожертвований.

Он отметил, что почти все крупные компании «чувствуют свою ответственность», меценатство является исторической традицией.

Волков заявил, что владельцы крупных компаний тратят деньги на то, что считают важным. При этом, по его словам, люди из списка Forbes, активно исповедующие веру, хотят таким образом помочь своей Церкви.