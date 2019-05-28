Власти объяснили отсутствующие в туалетах двери на ЕГЭ

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина прокомментировала ситуацию со снятыми дверьми в туалете одной из школ региона. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, произошедшее является недопустимым и абсурдным, однако никак не связано с проведением ЕГЭ.

«Директор учреждения образования самостоятельно приняла решение о снятии части дверей в туалетах для ремонта», — сказала Черемушкина.

Она добавила, что ремонт должен был начаться в ближайшее время. В отношении руководства учебного заведения проведут проверку.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.