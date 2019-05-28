Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в отношении 14-летнего подростка возбудили дело по статье о покушении на двух и более малолетних лиц, которое было совершено общеопасным способом.

«В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что между мальчиком и девочкой возник конфликт. Девочка получила травму и была госпитализирована.