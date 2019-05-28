Набросившийся на журналиста чиновник подал в полицию встречное заявление

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Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев после потасовки с журналистом «России 24» решил подать на работника СМИ заявление в полицию, сообщает телеканал «360».

Он заявил, что просит привлечь журналиста к уголовной ответственности по статье «Публичное оскорбление представителя власти».

Как его оскорбил тележурналист Зайцев не уточнил.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» исключила Зайцева из партии, подчеркнув, что у него случился приступ «белой чиновничьей горячки».