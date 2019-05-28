Умер Роберт Бернштейн

В Нью-Йорке умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн, пишет The New York Times.

Бернштейну было 96 лет.

Как сообщил его сын, Бернштейн скончался в Манхэттене 27 мая.

В 1978 году он основал три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в Human Rights Watch.