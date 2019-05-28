Полиция Косово задержала россиянина, заявил Вучич

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление сербский лидер сделал во время обращения к депутатам парламента.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK», — отметил Вучич.

Он также добавил, что власти Сербии сообщили о произошедшем инциденте в соответствующие органы России.

Ранее Вучич признал потерю Косово.