Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по республике.

Как отмечается, инцидент произошел в том момент, когда самолет выполнял оросительные работы.

Уточняется, что на борту находились два человека. Один из них — пилот — пострадал, его доставили в больницу.

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На настоящий момент на месте происшествия находятся оперативные группы районного пожарно-спасательного гарнизона и республиканского МЧС, которые пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолет Як-18 упал под Хабаровском, есть погибшие.