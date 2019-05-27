Патриарх Кирилл назвал «пещерной» церковную политику Украины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал церковную политику прежних украинских лидеров «пещерной», а также выразил надежду, что при новом главе государства Владимире Зеленском ситуация изменится к лучшему. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на настоящий момент на Украине грубым образом нарушаются права верующих.
«Результат – реальные страдания людей только за то, что они хотят оставаться членами Русской православной церкви, принадлежа своей Украинской православной общине», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Он добавил, что приход к власти Зеленского «вселяет надежды», а также понадеялся, что при нем «пещерная политика» выраженная в дискриминации по принципу принадлежности к определенной религиозной организации, останется в прошлом.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге.