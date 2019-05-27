Два теплохода столкнулись в Москве

Вид на гостиницу «Россия» со стороны Москвы-реки
РИА «Новости» / Александр Поляков

На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что столкновение произошло из-за сильного ветра.

Теплоходы получили незначительные повреждения.