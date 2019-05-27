Стали известны подробности о беспорядках в колонии в Одессе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/565/12378565/29480284-pic905-895x505-70473.jpg">

Беспорядки в исправительной колонии №51 в Одессе, вызревали последнюю неделю, рассказал источник в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Думская».

По словам источника, пять дней назад в колонии был ранен ножом сотрудник, который отвечал за длительные свидания. После этого отменили свидания и общие приемы пищи в столовой. Начались протесты среди заключенных.

Источник также рассказал, что после этого начальник одесской уголовно-исполнительной службы «пообещал им «учения» спецназа, то есть массовое избиение». В день, когда должны были проходить «учения» начался бунт.

Ранее сообщалось, что 500 заключенных забаррикадировались в колонии в Одессе.