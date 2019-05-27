Против главы района Хакасии возбудили дело за нападение на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева по факту нападения на журналиста «России 24», передает ТАСС.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

По данным следствия, 22 мая чиновник толкнул журналиста и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив физическую боль.

Ранее Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала «Россия 24»и заявил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях журналиста.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что последствия для Зайцева будут «неприятными».