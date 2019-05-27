Глава района Хакасии оправдался за нападение на журналиста

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала «Россия 24», на которого напал, передает РИА «Новости».

По его словам, все произошедшее было спланированной акцией, журналист его обзывал вором и коррупционером.

«Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление», — сказал Зайцев.

Зайцев отметил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24».

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что последствия для Зайцева будут «неприятными».