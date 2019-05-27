Определена причина взрыва в таиландском порту

Комиссия портовой администрации Таиланда после исследований назвала причину взрыва и пожара в порту на контейнеровозе, который стоял на разгрузке. Результаты опубликовала газета Nation.

Как отмечается, причиной взрыва стало самовозгорание токсичных химикатов при разгрузке судна. При этом, предметы, которые загорелись, относились к высокой категории опасности.

Специалисты выяснили, что в 13 контейнерах на судне содержался гипохлорит кальция, а в других пяти был хлорированный парафин, который вызвал сильные ожоги у работников порта.

До этого стало известно, что боцман одного из судов, который стоял у терминала по соседству с гонконгским судном, услышал звук взрыва, а после увидел контейнер, который взлетел высоко над судном и был окутан густым белым дымом. Причем за этим взрывом последовали еще несколько, после чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде.