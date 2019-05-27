СК начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство проводит проверку этого инцидент.

Как отмечается, следователи намерены выяснить все обстоятельства нападения Зайцева на журналиста.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на нападение Зайцева на журналиста.