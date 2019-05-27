Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24».
«Зайцев уже «прославился» на всю Россию, бросив на пол журналиста», — написал Пушков.
По его словам, эта история будет иметь «продолжение».
Он также добавил, что последствия для Зайцева будут «неприятными».
Ранее сообщалось, что в Хакасии глава района напал на журналиста «России 24».