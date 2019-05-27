Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24».

«Зайцев уже «прославился» на всю Россию, бросив на пол журналиста», — написал Пушков.

По его словам, эта история будет иметь «продолжение».

Он также добавил, что последствия для Зайцева будут «неприятными».

Ранее сообщалось, что в Хакасии глава района напал на журналиста «России 24».