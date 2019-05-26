Кличко рассказал о повреждениях стеклянного моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что вандалы разбили только защитное стекло на мосту, открытом накануне в украинской столице, передает «112 Украина».

По его словам, основная конструкция моста из закаленного стекла не пострадала.

«Вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола нового пешеходного моста. Основное закаленное стекло не пострадало», — написал Кличко.

Отмечается, что поврежденные части будут заменены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что треснувший стеклянный мост разозлил Кличко.