Кличко рассказал о повреждениях стеклянного моста в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что вандалы разбили только защитное стекло на мосту, открытом накануне в украинской столице, передает «112 Украина».
По его словам, основная конструкция моста из закаленного стекла не пострадала.
«Вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола нового пешеходного моста. Основное закаленное стекло не пострадало», — написал Кличко.
Отмечается, что поврежденные части будут заменены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что треснувший стеклянный мост разозлил Кличко.