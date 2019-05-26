Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В результате пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области погибли трое детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По данным ведомства, пожар произошел около 20.00 (16.00 мск) 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома. Тела трех детей обнаружили после тушения возгорания, одному из них было восемь месяцев, другим — по два и три года.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В СК добавили, что следователи осматривают место пожара, допрашивают свидетелей, устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что дети погибли при пожаре под Красноярском.