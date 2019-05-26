Пассажирский самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге

Пассажирский самолет Airbus 330 экстренно сел в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, экипаж лайнера запросил экстренную посадку в петербургском аэропорту.

По предварительной информации, причиной запроса стал сигнал о возгорании двигателя.

Уточняется, что самолет совершил успешную посадку. В ближайшее время специалисты изучат борт лайнера.

Ранее сообщалось, что из-за сообщения о бомбе самолет совершил экстренную посадку.