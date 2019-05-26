Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти

В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 26 мая 2019 года. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, который попытался остановить полицейский, находившийся не на службе. В результате сотрудник полиции получил удар ножом, нарушители скрылись с места происшествия.

Отмечается, что участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ведомстве добавили, что правонарушителей в настоящее время разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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