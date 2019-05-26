Неизвестные захватили храм УПЦ
В Черниговской области Украины неизвестные сорвали ворота храма Украинской православной церкви (УПЦ) и после этого ворвались на его территорию. Об этом сообщает в фейсбуке Черновицко-патриархальная епархия.
«Срочно! В Васлововцах сорвали ворота. Ворвались на территорию», — указано в заявлении епархии.
Кроме того, религиозную общину прижали в двери храма, уточнили в епархии.
На настоящий момент других подробностей о захватчиках не сообщается.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили храм УПЦ. В ходе акта вандализма были похищены старинные иконы. Кроме того, неизвестные осквернили Святой Престол и перевернули все в жертвеннике.