Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организаторов.

Сообщается, что на сцене на центральной площади Донецка был установлен макет самолета — символ донецкого аэропорта. По окончании мероприятия к нему возложили цветы.

Также собравшиеся почтили минутой молчания память погибших за годы военного конфликта в Донбассе.

Ранее новый глава генштаба ВСУ рассказал, будет ли военное решение конфликта в Донбассе.