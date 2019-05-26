Две яхты столкнулись во Франции, есть погибшие

Столкновение двух яхт поблизости от города Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека, сообщает ТАСС.

Столкновение произошло вскоре после завершения Международного каннского кинофестиваля, то есть примерно около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Одна из яхт стояла на якоре, другая, напротив, снялась с якоря и начала движение.

Погибший - член экипажа одного из судов. Это британец 29 лет. Его не удалось спасти, несмотря на то, что на место происшествия немедленно прибыли две группы спасателей.

Обе яхты сильно пострадали. Они отбуксированы в порт Канна.