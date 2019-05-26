Москвичей предупредили об опасной погоде

Синоптики объявили в понедельник, 27 мая, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, сообщает РИА «Новости».

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21.00 26 мая в течение 24 часов.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в понедельник будет варьироваться от 21 до 23 градусов тепла, в области - от 18 до 23.