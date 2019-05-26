Дети погибли при пожаре под Красноярском

При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли трое маленьких детей и один мужчина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Пожар затронул несколько квартир.

Уточняется, что рано утром в деревне Скворцово в частном четырехквартирном доме произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 кв. м. Возгоранию был присвоен первый ранг.

К тушению привлекались десять человек и четыре единицы техники. Пожар ликвидирован, причины возгорания уточняются.

Ранее в Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр «Торгсервис».