Подросток пырнул ножом директора школы

В Якутии 18-летний молодой человек пырнул ножом 33-летнего директора Чаранской школы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Отмечается, что подросток сразу признался в нападении.

Отдел МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Уточняется, что на одной из улиц села Борогонцы между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил потерпевшего ножом два раза в область брюшной полости.

Нападавший был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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