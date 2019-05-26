Судно затонуло после столкновения у берегов Японии

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана, одно из них затонуло. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По имеющимся данным, после столкновения четыре члена экипажа числятся пропавшими без вести. Инцидент произошел около 2.10 26 мая по местному времени (20.10 мск 25 мая). Затонувшее судно перевозило 1600 тонн стали.

Сообщается, что столкновение судов произошло к востоку от берегов Японии в 12 км от города Инубосаки в префектуре Тиба.

Ранее стало известно, что более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде.