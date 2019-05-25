СК заинтересовался данными об избиении школьника санитарами психбольницы

Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала старший помощник руководителя СК по столице Юлия Иванова.

По ее данным, из информации на одном из интернет-сайтов следует, что прибывшие по вызову в одну из московских школ санитары психиатрической больницы избили школьника, а также пытались насильно увезти его в медучреждение.

Официального подтверждения данной информации не поступало.