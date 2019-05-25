Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает «112 Украина».

Инцидент произошел в очереди у кассы.

9-летнего мальчика спасла молниеносная реакция матери.

Мама ребенка сразу набросилась на нападавшего, начала избивать, тогда он отпустил ребенка и упал.

Мужчину задержали охранники супермаркета и передали полиции, в его крови обнаружили 3,09 промилле алкоголя.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство», ему грозит до 5 лет ограничения свободы.