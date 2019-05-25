Участников БДСМ-вечеринки наказала полиция

Полиция составила административные протоколы на двоих школьников, которы участвовали в скандальном БДСМ-выпускном во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Сообщается, что личности двух 17-летних выпускников установлены. Протоколы на них составили за незаконное ношение формы с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

В УВМД отметили, что подростки купили форму в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.

«В отношении руководства, преподавательского состава и остальных школьников, участвовавших в данном мероприятии, проверка продолжается», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что наказание за участницу БДСМ-вечеринки в школе понесут ее родители.

Группа выпускников, которая решила устроить «день непослушания», пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.