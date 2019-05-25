Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по области.

По предварительным данным, задержанная 23-летняя девушка напала на сотрудников правоохранительных органов в полицейском участке.

Отмечается, что она покусала и побила участкового. Также мужчина получил сотрясение мозга. Кроме того, пострадал и другой сотрудник. У него на теле остались раны от укусов задержанной.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле женщина покусала полицейского во время проверки документов.